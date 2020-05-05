В год 75-летия Победы Чувашское книжное издательство издало книгу «День Победы приближали, как могли. Чувашия в годы Великой Отечественной войны». Она предназначена для детей среднего и старшего школьного возраста. Авторы – Олег Андреев и Марина Широкова – убеждены, что книга поможет юношам и девушкам отличить правду от лжи о Великой Отечественной войне, узнать больше о ее подлинных героях, о роли советского народа и наших земляков в победе над фашизмом.

Отдельная глава посвящена строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Напомним, решение об их строительстве принял Государственный комитет обороны 13 октября 1941 года. Основной задачей было не допустить противника к промышленному центру – Казани.

Сурский оборонительный рубеж проходил от села Засурское Ядринского района мимо деревни Пандиково Красночестайского района, села Сурский Майдан Алатырского районадо границы Чувашской АССР. Оборонительный рубеж «Казанский обвод» по территории Чувашии проходил от Звениговского Затона через село Октябрьское, деревни Шоркистры и Арабоси Урмарского района до границы Татарской АССР, у сел Янтиково и Можарки Янтиковского района.

Протяженность рубежей составляла 300 километров. Всего на работу было направлено 171 450 человек. Среди них – женщины и подростки. Они рыли окопы, строили блиндажи и укрепления. С ноября 1941 по январь 1942 в морозы до -40 градусов они вручную вынули около 5 миллионов кубометров грунта. После окончания строительных работ республика поддерживала рубежи обороны в полной боевой готовности до конца 1943 года.

Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей – одна из героических страниц в истории Великой Отечественной войны, которой гордится Чувашия.

Напомним, врио Главы республики Олег Николаев не раз подчеркивал, что строительство многокилометровых рубежей – народный подвиг и пример массового героизма в тылу.

«Это историческое событие, которое недостаточно освещено и изучено. Это настоящий массовый подвиг более чем ста тысяч людей в тылу, история, заслуживающая внимания. Совсем недавно были рассекречены документы, касающиеся этого исторического периода. Важно об этом рассказать, особенно молодому поколению», — обозначил Олег Николаев.

5.05.2020

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