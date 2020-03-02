Более чем на два месяца отстает от графика строительство детского сада на 110 мест в деревне Большие Катраси Чебоксарского района. Проблемы были связаны с тем, что проекты приходилось дорабатывать, заново согласовывать, где-то подвел застройщик. И если первый детсад, торжественно открытый пару недель назад, ждет получения лицензии на образовательную деятельность, то второй планируется открыть только к 1 мая, тут еще требуется провести дополнительные работы и повторную госэкспертизу. Как сообщает «Советская Чувашия», эту тему обсуждали на заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности Чувашии.

«Необходимо усилить контроль за исполнением проектов, если есть нарушения – нужно реагировать: не просто их фиксировать, но и докладывать, какие меры принимаются по их устранению», — обратил внимание Врио главы Чувашии Олег Николаев. И поручил также и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Александру Героеву взять вопрос под «ручное управление», чтобы садик в Больших Катрасях открылся в заявленный срок. Исходя из прошлых ошибок, не должно быть сбоя и в запланированном на этот год строительстве новых детских садов.

По данным Минобразования республики, в ближайшие два года в Чувашии построят еще девять дошкольных учреждений. Однако на настоящий момент завершено проектирование лишь по одному объекту.

2.03.2020

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