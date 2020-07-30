ПАО «Дорисс» продолжает строительство двухуровневой развязки вблизи села Хыркасы. Цена контракта — 2 млрд 348 млн 658,8 тыс. рублей, его разместил ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Идёт процесс реконструкции дорогу М-7 «Волга» на участке от 637 до 643 километра: от Хыркасов и примыкания Ядринского шоссе к федеральной трассе до деревни Яуши. На въезде в Чебоксары построят двухуровневую развязку и запретят левый поворот при выезде из Сюктерки. Также на реконструируемом участке появится два надземных пешеходных перехода: один у Хыркасов, второй около Яуш.

Строительство развязки вблизи с. Хыркасы

