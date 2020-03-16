В Чебоксарах сводном перечне проблемных объектов долевого строительства числится шесть позиций. Два проблемных дома по улицам Калинина и Гражданская планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. По данным Минстроя Чувашии. участникам долевого строительства позиции 5 микрорайона «Соляное» будут определены средства на выплату компенсаций в конце второго квартала текущего года. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Не решена дальнейшая судьба трех строек из «Единого реестра проблемных объектов»: ЖК «Алые Паруса». Застройщик ООО «Грандстрой»; ЖК «Альбатрос. Застройщик ООО «Речной фасад Чувашии»; ЖК «Ривьера». Застройщик ООО «Фирма Старко».

Опасения вызывают объекты микрорайона «Кувшинка» и ЖК «Гагарин», застройщиком которых является строительная компания «Лидер». На местах строительства домов побывала межведомственная комиссия, состоящая из представителей Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры Чувашии, прокуратуры города Чебоксары, администрации города Чебоксары и Минстроя Чувашии. По результатам выезда представителями прокуратуры принято решение о проведении проверки застройщика, а также всех аффилированных лиц и участников строительства.

16.03.2020

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