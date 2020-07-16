Сотрудники Цивильского районного отделения судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике — Чувашии добились взыскания задолженности на сумму порядка 7 млн рублей в пользу субподрядной строительной организации, которая оказала услуги по договору строительства и участвовала в возведении объекта социального назначения в Цивильском районе Чувашской Республики. Об этом сообщает УФССП по Чувашии.

В конце июня представители службы принудительного исполнения наложили арест на 4 квартиры, принадлежащие должнику-строительной организации, которая не спешила произвести полный расчет с субподрядной строительной фирмой. Ориентировочная стоимость арестованного имущества должника составила порядка 6 млн рублей. Не дожидаясь реализации указанного недвижимого имущества в принудительном порядке, генподрядчик в течение 10 дней внес на лицевой счет своей организации денежные средства, в достаточном объеме для исполнения исполнительного документа и погашения суммы исполнительского сбора.

Фактически сотрудники службы принудительного исполнения оперативно произвели списание денежных средств порядка 7 млн 500 тыс рублей в пользу субподрядной организации. Надо сказать, что исполнительского сбор из этой суммы составил 478 тыс рублей.