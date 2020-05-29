«На пограничном сторожевом корабле «Чебоксары» временно спущен флаг, боевой сторожевик списан на берег, чтобы начать новую жизнь в Чебоксарах. Сейчас корабль отбуксирован в док города Балтийска Калининградской области, на нем проведут ремонтные работы и 3 июня он отправится в нашу столицу.

Ориентировочное время прибытия – 23 июня», — рассказал на своей странице в сети «Инстаграм» глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков.

Он отметил, что в строю ПСКР «Чебоксары» находился 26 лет, прошел 65 тысяч миль вдоль рубежей страны. Экипажем досмотрено свыше 1,5 тысяч российских и иностранных судов, предотвращено более 150 нарушений правил режима государственной границы. Школу мужества на его борту прошли около 100 пограничников, призванных из Чувашии.

Как сообщает администрация столицы Чувашии, через год в Чебоксарах планируется открыть на корабле музей. В одном из залов — демонстрировать макеты моделей кораблей, в другом – рассказывать о жизни и деятельности академика-кораблестроителя, уроженца Чувашии А.Крылова.

Разместить корабль «Чебоксары» предполагается на набережной Волги у Свято-Троицкого монастыря.

29.05.2020

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