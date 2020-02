View this post on Instagram

Имя героя России, уроженца Чувашии, героя-авиатора, генерал-лейтенанта, Почетного гражданина города Чебоксары, Почетного гражданина ЧР Николая Фёдоровича Гаврилова присвоено чебоксарской школе № 22, где реализуется проект «Кадетские сердца». ⠀ Николай Гаврилов — участник военных действий в Афганистане. Выполнил более 3000 боевых вылетов. Обеспечивал работу антитеррористических групп «Альфа» и «Вымпел». Среди достижений – высадка на обоих полюсах Земли, на вершине горы Эльбрус. ⠀ Сегодня он ведёт активную общественную деятельность, руководит Общественным советом муниципального образования города Чебоксары. ⠀ Что изменится в школе? Кадетские классы будут переориентированы на авиационное направление — углубленное изучение технических дисциплин. А летом планируется установить на школьной территории вертолёт МИ-8. ⠀ #николайгаврилов #геройроссии #чебоксарычувашия #школа22