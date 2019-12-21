Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике по материалам, представленным Управлением ФСБ России по Чувашской Республике и прокуратурой Чувашской Республики, возбуждено уголовное дело в отношении директора Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, являющегося депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщает СУ СК РФ по Чувашии.

По версии следствия, в сентябре 2019 года в городе Чебоксары он, являясь директором Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, дал поручение подчиненным сотрудникам о переводе денежных средств техникума в сумме 340 000 на расчетный счет первичной профсоюзной организации техникума под предлогом финансирования проведения культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий с целью приобретения в последующем лично для себя туристической путевки. Как и планировалось указанной суммой он воспользовался по своему усмотрению и приобрел для себя туристическую путевку стоимостью 346 000 рублей в Словению, где провел отдых со своей супругой.

Он же в период с сентября по декабрь 2018 года заключил от лица техникума 10 договоров с одной из организаций Чебоксар на проведение ремонтных и строительных работ в одном из зданий техникума, переведя в адрес подрядчика денежные средства на общую сумму более 1 300 000 рублей. Однако подрядчик работы на обозначенную сумму так и не выполнил в связи с тем, что обвиняемый дал указание подчиненным работникам техникума производить в рабочее время работы по капитальному ремонту объектов своими силами, а также силами студентов под видом прохождения ими производственной практики. Так работниками и студентами техникума в период с лета 2018 года по сентябрь 2019 года было выполнено более 30 видов строительных и монтажных работ по ремонту одного из зданий техникума, а по фиктивным документам, подписанным обвиняемым, на счет подрядчика была незаконно переведена указанная денежная сумма.

В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, этому способствовавших. Расследование уголовного дела продолжается.

Следует отметить, что выявление указанных фактов и пресечение незаконной деятельности обвиняемого стало возможным в результате эффективного взаимодействия органов следственного управления Следственного комитета России по Чувашской Республике с Управлением ФСБ России по Чувашской Республике и прокуратурой Чувашской Республики.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным.

21.12.2019

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