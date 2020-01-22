Столичная школа № 59 «Инклюзивная типография «Доброе слово» стала победителем Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020» в номинации «Образование и воспитание». На реализацию мероприятий проекта школа получит грант в размере около 550 тысяч рублей. Об этом сообщает Управление образования администрации столицы Чувашии

Участниками проекта будут как здоровые школьники, так и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Проектом предусмотрены экскурсии в православные храмы и монастыри и сбор участниками проекта материалов для подготовки к выпуску печатных материалов инклюзивной типографии, ежемесячный выпуск печатной газеты «Доброе слово», которая будет рассказывать о деятельности православного духовенства в г. Чебоксары и Чувашской Республике, проведение ежемесячных заседаний просветительского клуба «Доброе слово», проведение республиканского фестиваля для школьных печатных редакционных изданий г. Чебоксары с освещением опыта реализации проекта.

22.01.2020

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