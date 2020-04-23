Стационар Чебоксарской районной больницы закрыт на карантин

23 апреля, 2020 - Новости - нет комментариев

Минздрав Чувашии сообщает,  что стационарный корпус Чебоксарской районной больницы по предписанию Управления Роспотребнадзора Чувашии в г.Новочебоксарск закрыт на карантин до завершения профилактических мероприятий. Такое решение принято в связи с получением положительного результата исследования биоматериала на COVID-19 у одного из пациентов.

На данный момент пациент помещен в инфекционное отделение БСМП. Контактировавшие с ним лица находятся в режиме изоляции под медицинским наблюдением, у всех взят анализ, симптомы заболевания и жалобы на состояние здоровья отсутствуют.

Ранее на www.tavanen.ru  сообщалось,  что коронавирус был выявлен у жительницы д. Пихтулино,  которая поступила в больницу 16 апреля. 

23.04.2020

www.tavanen.ru 

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