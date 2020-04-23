Минздрав Чувашии сообщает, что стационарный корпус Чебоксарской районной больницы по предписанию Управления Роспотребнадзора Чувашии в г.Новочебоксарск закрыт на карантин до завершения профилактических мероприятий. Такое решение принято в связи с получением положительного результата исследования биоматериала на COVID-19 у одного из пациентов.

На данный момент пациент помещен в инфекционное отделение БСМП. Контактировавшие с ним лица находятся в режиме изоляции под медицинским наблюдением, у всех взят анализ, симптомы заболевания и жалобы на состояние здоровья отсутствуют.

Ранее на www.tavanen.ru сообщалось, что коронавирус был выявлен у жительницы д. Пихтулино, которая поступила в больницу 16 апреля.

23.04.2020

www.tavanen.ru