Стационар Городской больницы в Чебоксарах пока не откроют

9 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Вторая городская больница работает в режиме изолятора, плановая госпитализация прекращена. 

Стационар Городской больницы номер 2 (Чебоксары, Гагарина, 53) продолжит работать в режиме изолятора, включая приемное, хирургическое, гинекологическое, терапевтическое, кардиологическое, реанимационное, операционное отделения. В настоящее время в нем находятся 80 пациентов и 79 сотрудников.  Об этом сообщил министр здравоохранения Чувашии  Владимир Степанов на республиканской прямой линии по ситуации с коронавирусом.

До соблюдения всех карантинных сроков и получения анализов на коронавирус больницу не откроют. 

 

9.04.2020

www.tavanen.ru 

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