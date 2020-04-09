Вторая городская больница работает в режиме изолятора, плановая госпитализация прекращена.

Стационар Городской больницы номер 2 (Чебоксары, Гагарина, 53) продолжит работать в режиме изолятора, включая приемное, хирургическое, гинекологическое, терапевтическое, кардиологическое, реанимационное, операционное отделения. В настоящее время в нем находятся 80 пациентов и 79 сотрудников. Об этом сообщил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов на республиканской прямой линии по ситуации с коронавирусом.

До соблюдения всех карантинных сроков и получения анализов на коронавирус больницу не откроют.

9.04.2020

www.tavanen.ru