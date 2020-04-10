В Городском клиническом центре в столице Чувашии сотрудники и пациенты, находящиеся на стационарном лечении, пробудут на изоляции до особого распоряжения. Напомним, что стационар закрыли на вход и выход из-за того, что у некоторых сотрудников больницы подтвердился коронавирус. Для тех, кто находится на изоляции, организовано горячее питание и регулярное обеспечение средствами первой необходимости.

Ранее из-за коронавируса приостанавливали свою работу поликлиники № 1 и № 2 Городского клинического центра. Поликлиника № 2 по улице Энтузиастов, 21 открылась после проведения дезинфекции. Прием пациентов в поликлинике № 1 по улице Социалистическая, 1А по-прежнему приостановлен.

10.04.2020

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