Начала работу обновленная платформа проекта по ранней профориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», который реализуется в рамках нацпроекта «Образование» с 2018 года и помогает подросткам осознанно выбрать профессиональную траекторию.

Проект состоит из трех этапов. онлайн-диагностики, профориентационных мероприятий, и индивидуальных рекомендаций, которые участники получают по итогу. В этом году часть профориентационных мероприятий пройдет в онлайн-формате.

«Ситуация внесла свои коррективы, и уже с конца июля мы запускаем профориентационные мероприятия в формате онлайн. Мы смогли вместе с экспертным сообществом профессиональные пробы с наставниками проекта перевести в дистанционный формат и уже с конца июля учащиеся 6-11 классов из самых разных уголков страны смогут погрузиться в реальную профессиональную деятельность по разным компетенциям. Особенностью проекта в текущем году стала свободная регистрация детей и родителей. Многие уже активно заходят на платформу и регистрируются. Мы надеемся что такой подход позволит подключить родителей к процессу профессионального самоопределения детей,» — рассказала директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»Евгения Кожевникова

В современной жизни все меняется очень быстро. Переучиваться, совершенствовать навыки и искать новые пути развития приходится постоянно. Сверхзадача проекта «Билет в будущее» — научить правильно оценивать ресурсы и делать осознанный выбор.

«Невозможно сейчас спланировать карьеру и идти по ней в течение всей жизни, придётся регулярно корректировать траекторию профессионального развития, исходя из сложившихся факторов. придется научиться работать с выбором регулярно. Если раньше помочь с выбором могли центры профориентации, родители, то сейчас ребятам нужно самим принимать решение и, к сожалению, в очень юном возрасте. Проект нацелен на то, чтобы через определенную механику научить этому ребенка делать. В каждой профессии есть свое суперсвойство, в нашем движении Ворлдскиллс есть ребята-чемпионы, которые стали лучшими в своей профессии, фактически стали супергероями. Современный мир предоставляет бесчисленное количество возможностей каждому ребенку реализовать себя в чем-то уникальном. Проект «Билет в будущее» — возможность найти свою суперсилу и стать суперпрофессионалом.» — подчеркнул генеральный директор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов

Онлайн-диагностика на платформе проекта и профессиональные пробы в онлайн формате будут доступны во всех уголках страны. Инфраструктуру для полного цикла проекта, включая очные мероприятия, предоставили 78 регионов России.

В Чувашии выбран ряд компетенций для проведения профессиональных проб в соответствии востребованным профессиям в регионе. Посмотреть на профессию изнутри ребята смогут на 26 площадках, которые были отобраны и оборудованы по мировым стандартам Ворлдскиллс. Мероприятия будут проходить очно, так и в онлайн-форматах, наставники поделятся своим опытом и помогут осознано подойти к выбору своей будущей профессии.

Стать участником проекта может любой школьник с 6 по 11 класс. Для этого нужно зайти на платформу https://bilet.worldskills.ru/ и пройти тестирование. Все тесты и онлайн-курсы сделаны в легком игровом формате. Каждый участник сможет сам определить – что выбрать и сколько этапов пройти. Участвовать в «Билете в будущее» можно много раз. Если появилось желание попробовать себя в чем-то новом, в проект можно вернуться.