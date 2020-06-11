5 июня 2020 года в рамках подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации дан старт приему заявлений для голосования по месту нахождения и голосования вне помещения для голосования. Об этом сообщает ЦИК Чувашии.
Если с 25 июня по 1 июля 2020 года участник голосования не сможет проголосовать по месту регистрации, то, предварительно подав заявление о голосовании по месту нахождения, он сможет реализовать свое конституционное право на любом удобном участке в любом регионе России. Механизм «Мобильный избиратель», успешно апробированный в период нескольких избирательных циклов, позволит гражданину проголосовать вне зависимости от места жительства.
Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать: в электронном виде через портал ЕПГУ (Госуслуги) с 5 июня до 14:00 по московскому времени 21 июня 2020 года; в любом МФЦ с 5 июня до 14:00 21 июня 2020 года; в любой территориальной избирательной комиссии с 5 июня до 14:00 21 июня 2020 года.
С 16 июня до 14:00 21 июня заявление можно подать в участковой комиссии.
Проголосовать на выбранном участке можно в период с 25 по 30 июня или непосредственно в день голосования.
С 5 июня у граждан появилась возможность подать заявление о голосовании вне помещения для голосования через портал ЕПГУ. Заявление можно подать до 21 июня до 14:00 по московскому времени.
Кроме того, с 16 июня до 17:00 1 июля можно будет подать соответствующее заявление в свою участковую комиссию.
11.06.2020
www.tavanen.ru
Комментарии: