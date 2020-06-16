Чувашский государственный аграрный университет объявляет начало приема работ на конкурс творческих работ «Чувашия – аграрный край», посвященный 100-летию Чувашской автономной области. Участниками конкурса могут быть учащиеся школ, техникумов, колледжей, студенты вузов, трудящаяся молодежь; сотрудники, внештатные авторы или корреспонденты печатных изданий, телеканалов, радиоканалов независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и ведомственной принадлежности, чьи материалы, тематика которых соответствует целям, указанным в положении, были созданы и размещены в СМИ в период с 1 сентября прошедшего года по 1 июля текущего года.

Номинации:

для учащихся школ, техникумов, колледжей, студентов вузов, трудящейся молодежи —

🌟«Человек и малая родина». В номинации принимаются сочинения, эссе, зарисовки, очерки объемом от 5000 знаков с пробелами (тексты необходимо набрать в текстовом редакторе Word (с расширением *.doc), шрифт-Times New Roman, 14 кегль). Приветствуется иллюстрирование фото и рисунками (прилагаются отдельными файлами в формате jpg (jpеg));

🌟«Край, в котором я живу». В номинации принимаются рисунки, выполненные карандашом, акварелью, гуашью, пастелью, маслом на листах форматом А3 или А4;

🌟«Люди аграрного труда». В номинации принимаются фотографии, представленные в формате jpg (jpеg), размер: от 1900 пикселей по длинной стороне, разрешение от 150 dpi, максимальный вес каждого файла должен быть не меньше 1 Мб и не больше 5 Мб. Не допускаются коллажи, снимки с надписями, датой, рамками, чрезмерной обработкой в графическом редакторе. На Конкурс не принимаются фотоснимки, скопированные или переснятые из книг и другой полиграфической продукции, фотоснимки, взятые из сети Интернет.

🌟«Здесь Родины моей начало…». В номинации принимаются видеоролики, выполненные в любых техниках (видеофильм, видеопрезентация, фотовидеоколлаж).

Продолжительность — не более 3 минут. Работа должна быть размещена на сервисе YouTube, в жюри конкурса предоставляется ссылка на работу. Видеоролики предоставляются с указанием авторства используемых материалов (видео, текст, рисунки и пр.);

для профессиональных журналистов (опубликованные, вышедшие в эфир материалы) —

🌟«Лучшая публикация в печатных СМИ» на тему «Чувашия – аграрный край»;

🌟«Лучший телесюжет» на тему «Чувашия – аграрный край». Работа должна быть размещена на сервисе YouTube, в жюри конкурса предоставляется ссылка на работу;

🌟«Лучший радиосюжет» на тему «Чувашия – аграрный край». Принимаются записи на электронном носителе и ссылки на скачивание файла;

🌟«Лучшая публикация в Интернет-СМИ» на тему «Чувашия – аграрный край».

🌟«Лучшее фото» на тему «Чувашия – аграрный край».

Прием конкурсных работ осуществляется в ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ по адресу: г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 29. или по эл.почте info@academy21.ru с пометкой «На конкурс «Чувашия – аграрный край» до 1 сентября текущего года. ☎Тел. для справок: (8352) 62-23-34. Куратор конкурса: помощник ректора по связям с общественностью и СМИ Надежда Осипова.

Победители награждаются дипломами и ценными призами. Участники конкурса получают электронные сертификаты об участии в конкурсе.