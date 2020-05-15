Редакция «Таван Ен» и Чебоксарское районное отделение Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» объявляют о старте конкурса «Самое дорогое сердцу фото» сегодня, 15 мая, в Международный день семьи. На конкурс принимаются фото, демонстрирующие важность сохранения семейных традиций и сплоченность семьи.

Чтобы сохранить качество фото, можно присылать их на электронную почту tavan-en21@yandex.ru, а также по мессенджерам вайбер/ватсап на 89656874459. Их можно загружать в альбом в группе «Таван Ен» в социальной сети «ВКонтакте». Работы на конкурс семейных фотографий принимаются до 6 июля 2020 года включительно.

Лучшие работы будут отобраны для участия в III Республиканском фотоконкурсе «Премия имени братьев Костиных», который также проводит редакция газеты «Таван Ен». По номинации «Семейное фото» их отберёт редакция, поэтому необходимо написать фамилию и имя автора, краткую историю фотографии, контактный телефон.

Победители фотоконкурса имени Костиных получат премию в размере 5000 рублей и диплом.

По итогам конкурса планируется открыть фотогалерею для выставки в Доме печати, а также создание передвижной выставки.

Конкурс "Самое дорогое сердцу фото"#таванен



15.05.2020

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