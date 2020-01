View this post on Instagram

Уже можно приобрести авиабилеты на некоторые направления летнего сезона. Smartavia открыла продажу билетов в Симферополь из Чебоксар в том числе и по субсидированным тарифам. Приобрести авиабилеты по льготным тарифам возможно на собственные рейсы Smartavia, выполняемые до конца 2020 года. По субсидируемым тарифам бесплатно разрешено перевозить одно место багажа до 23кг, с суммой трех измерений менее 158см и ручную кладь до 5 кг, с габаритами меньше 55x40x20см. Субсидируемые тарифы распространяются на покупку авиабилетов для детей и молодежи в возрасте до 23 лет, пенсионеров (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет), инвалидов первой группы, детей-инвалидов, инвалидов с детства второй или третьей группы и лиц, сопровождающих инвалидов 1 группы и детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, для многодетных семей. Продажа доступна в кассе аэропорта, в собственных офисах продаж Smartavia и в агентствах города. Количество мест по субсидированным тарифам ограничено на каждом рейсе. Более подробная информация размещена на сайте авиакомпании. #flysmartavia #smartavia #aerocheb #эропортчебоксары #аэропорт