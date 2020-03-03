Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил снизить сельскую ипотеку до 0,1% годовых в ходе совместного заседания Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка Чувашской Республики и коллегии Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики.

В этом году стартовал проект «Сельская ипотека», с помощью которого каждый житель, как сельский, так и городской, имеет право получить льготную ипотеку на приобретение жилья под 3% годовых. Олег Николаев заявил о своем намерении представить отдельным категориям граждан еще более выгодные условия, предложив сократить ставку вплоть до 0,1%, субсидируя разницу из регионального бюджета. Снижение ипотечной нагрузки важно для сбалансированности кадров на селе. «Стоит задача, чтобы сельские территории были обеспечены специалистами по различным направлениям. Мы не должны обойти стороной и многодетные семьи», — акцентировал Олег Николаев.

Для реализации сельской ипотеки главам администраций муниципальных районов поручено сформировать перечень площадок под застройку, провести инвентаризацию земель внутри населенных пунктов. Выморочные участки тоже должны быть введены в оборот – это вопросы эффективности использования уже введённых сетей. «Во многих селах есть пустующие либо заброшенные участки. Желающие могли бы реализовать там мечту — построить дом. Мы должны отработать механизмы вовлечения этих участков, провести серьезную инвентаризацию. Если все это выполним, то обеспечим развитие села, повысим эффективность использования земель», — подчеркнул врио Главы республики.

3.03.2020

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