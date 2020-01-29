В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», организация — налоговый агент, имеющая несколько обособленных подразделений, находящихся на территории одного муниципального образования, вправе выбрать из этих обособленных подразделений одно обособленное подразделение, через которое будут перечисляться исчисленные и удержанные суммы НДФЛ, а также представляться справки по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ в отношении работников этих обособленных подразделений.

Форма уведомления о выборе налогового органа и порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС России от 06.12.2019 № ММВ-7-11/622@ «Об утверждении формы уведомления о выборе налогового органа, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о выборе налогового органа в электронной форме».

Уведомление о выборе налогового органа представляется в налоговый орган выбранного обособленного подразделения организации, через которое будут перечисляться исчисленные и удержанные суммы НДФЛ, а также представляться справки по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ не позднее 1-го числа налогового периода.

При этом у налогового агента сохраняется право подать заявление на уточнение платежа при необходимости корректировки отдельных реквизитов (КПП плательщика, ИНН, КПП и наименование получателя платежа).