Среди сельских районов Чувашии по заболеваемости коронавирусом лидирует Ядринский

4 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

Минздрав Чувашии приводит статистику заболевших коронавирусом по районам.  Среди сельских районов региона лидирует Ядринский-72 заболевших, Канашский — 51, Янтиковский — 50. Метле всего заболевших в Козловском районе — 2.

 

View this post on Instagram

На 4 мая 2020 года у 795 человек подтверждена коронавирусная инфекция: Алатырский район​ 17; Аликовский район​ 14; Батыревский район​ 33; Вурнарский район​ 12; Ибресинский район​ 10; Канашский район​ 51; Козловский район​ 2; Комсомольский район​ 12; Красноармейский район 5; Красночетайский район​ 16; Мариинско-Посадский район​ 13; Моргаушский район​ 11; Порецкий район​ 35; Урмарский район​ 34; Цивильский район​ 21; Чебоксарский район​ 33; Шемуршинский район​ 16; Шумерлинский район​ 27; ​ Ядринский район​ 72; Яльчикский район​ 10; Янтиковский район​ 50; г. Новочебоксарск​ 29; г. Чебоксары​ 272. #Минздрав21 #здравоохранение21 #стопкоронавирус21 #covid_19 #сидимдома

A post shared by Минздрав Чувашии (@minzdrav21) on

 

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости