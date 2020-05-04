Минздрав Чувашии приводит статистику заболевших коронавирусом по районам. Среди сельских районов региона лидирует Ядринский-72 заболевших, Канашский — 51, Янтиковский — 50. Метле всего заболевших в Козловском районе — 2.
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На 4 мая 2020 года у 795 человек подтверждена коронавирусная инфекция: Алатырский район 17; Аликовский район 14; Батыревский район 33; Вурнарский район 12; Ибресинский район 10; Канашский район 51; Козловский район 2; Комсомольский район 12; Красноармейский район 5; Красночетайский район 16; Мариинско-Посадский район 13; Моргаушский район 11; Порецкий район 35; Урмарский район 34; Цивильский район 21; Чебоксарский район 33; Шемуршинский район 16; Шумерлинский район 27; Ядринский район 72; Яльчикский район 10; Янтиковский район 50; г. Новочебоксарск 29; г. Чебоксары 272. #Минздрав21 #здравоохранение21 #стопкоронавирус21 #covid_19 #сидимдома
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