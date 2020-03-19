Спорткомплекс «Улап» в п. Кугеси работает в обычном режиме

19 марта, 2020 - Новости - нет комментариев

Спорткомплекс «Улап» в п. Кугеси продолжает работать в обычном режиме, никаких ограничений  на посещения пока не вводилось. Об этом сообщил заместитель директора Центра спорта и здоровья «Улап» Павел Цветков.

Ранее Минспорта Чувашии отменило проведение всех спортивно-массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом.

Добавим, что сегодня члены Общественного совета при Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики ознакомились с работой спорткомплекса.

19.03.2020

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