Спорткомплекс «Улап» в п. Кугеси продолжает работать в обычном режиме, никаких ограничений на посещения пока не вводилось. Об этом сообщил заместитель директора Центра спорта и здоровья «Улап» Павел Цветков.

Ранее Минспорта Чувашии отменило проведение всех спортивно-массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом.

Добавим, что сегодня члены Общественного совета при Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики ознакомились с работой спорткомплекса.

19.03.2020

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