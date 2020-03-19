Спорткомплекс «Улап» в п. Кугеси продолжает работать в обычном режиме, никаких ограничений на посещения пока не вводилось. Об этом сообщил заместитель директора Центра спорта и здоровья «Улап» Павел Цветков.
Ранее Минспорта Чувашии отменило проведение всех спортивно-массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом.
Добавим, что сегодня члены Общественного совета при Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики ознакомились с работой спорткомплекса.
19.03.2020
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