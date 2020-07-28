24 июля в ходе своего выступления на заседании Высшего экономического совета врио Главы Чувашии Олег Николаев сообщил, что в рамках реализации федеральной программы «Спорт — норма жизни» в следующем году будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в селе Ишлеи Чебоксарского района. Напомним, в этом году по данной федеральной программе в Чебоксарах завершилось строительство Регионального центра по хоккею, а в селе Аликово началось строительство 25-метрового плавательного бассейна, в пяти муниципалитетах строятся малые спортивные площадки для самостоятельной подготовки населения к сдаче нормативов всероссийского комплекса ГТО.

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