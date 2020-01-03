Чемпион года

В марте в столице Чувашии профессионалы и любители ледового автомобильного драйва определили обладателей наград Кубка России и Кубка РАФа в ледовых гонках. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия». Команда профильной республиканской федерации на завершающий этап была заявлена в количестве трех пилотов. Спортивную честь хозяев защищали Денис Рыбкин, Сергей Малов и Андрей Васильев. Все три пилота состязались в классе машин с объемом двигателя 1400 кубических сантиметров. Домашний лед принес удачу Андрею Васильеву. И хоть представитель Чебоксарского района по сумме пяти заездов не сумел подняться на пьедестал, однако, набранных на этапе баллов хватило, чтобы завершить Кубок России на почетном третьем месте.

В октябре Андрей Васильев выступал в 4-часовом марафоне на выносливость «AKHMAT RACE» в экипаже с гонщиком Алексеем Дудукало на желтом VW Polo. В определенный момент у «Поло» произошла поломка – пришлось чинить. Несмотря на это, экипаж взял третье место в классе s1600.

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Чемпионат года

В марте на пруду в д. Сархорн Большекатрасьского сельского поселения состоялся открытый чемпионат Чебоксарского района по зимней рыбалке. Всего в чемпионате участвовали 13 команд из Абашевского, Атлашевского, Большекатрасьского, Кугесьского, Сарабакасинского сельских поселений, Чебоксар, в каждой команде по 3 участника.

В рамках чемпионата прошли конкурсы по номинациям «Самая крупная рыба», «Самая маленькая рыба», «Самый юный рыбак», «Самый возрастной рыбак», «Мастер бурения», «Рыбак-спринтер».

В итоге самую маленькую рыбку поймал Андрей Рябов (Кугесьское сельское поселение), самую большую — Алексей Алексеев (Атлашевское сельское поселение). Самым юным рыбаком стал Тимур Милидонов из Большекатрасьского сельского поселения, самым возрастным — Геннадий Михайлов из Большекатрасьского сельского поселения. Мастером бурения признан Сергей Яковлев из Сарабакасинского сельского поселения, рыбак-спринтер — Иван Соловьев из Большекатрасьского сельского поселения. Они награждены ценными призами. Всех гостей фестиваля организаторы угостили вкусной ухой. Ее приготовили работники культуры Наталья Пулькова (д.Сархорн), Марина Григорьева (д.Малое Янгильдино), Оксана Лисова (д.Яуши), Ирина Беспалова (д. Большие Катраси), Мария Михайлова (д.Большие Катраси).

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Команда года

В марте в Чебоксарах состоялись IX Республиканские зимние спортивные сельские игры. По итогам двух соревновательных дней команда Чебоксарского района заняла первое место (лыжные гонки — I место, шахматы — I место, многоборье среди семейных команд — II место семья Цветковых, дояры — II место). Как сообщил заместитель директора Центра спорта и здоровья «Улап» Павел Цветков, команда показала высокий результат с большим отрывом от соперников. Награждение прошло на базе столичной спортивной школы олимпийского резерва номер 2. Сильнейшие по итогам республиканских состязаний вошли в состав сборной команды республики, которая представляла Чувашию в финале IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр 20-22 марта в Тюмени.

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Призер года

Ученица 11 класса Тренькасинской школы Елена Бачурина стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Как сообщили в Тренькасинской школе, по всем предметам девочка учится на «4» и «5», и в прошлом году она становилась призером данной олимпиады. Ее педагог Михаил Яковлев за последние пять лет подготовил 7 победителей и 12 призеров муниципального этапа, 7 призеров регионального этапа олимпиады по физической культуре. Общий стаж педагогической работы Михаила Яковлева составляет 28 лет. В 2012 году его ученик Леонид Тихонов стал призером Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, проходившей в Ульяновске. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре состоялся 15-16 февраля. В первый день участники выполняли теоретико-методические задания в Новочебоксарском химико-механический техникуме Минобразования Чувашии, после чего перешли в легкоатлетический манеж АУ ЧР «СШОР №3» Минспорта Чувашии, где состоялись состязания по лёгкой атлетике. Во второй день олимпиады участники соревновались в практическом туре по гимнастике на базе факультета физической культуры ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева».

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Победительница года

В апреле в г.Могилев (Беларусь) жительница п. Кугеси Рената Чайникова заняла первое место на чемпионате мира среди юношей и девушек по полиатлону в дисциплине «Четырехборье». Рената в возрастной категории 14-15 лет показала самый лучший результат (бег на 60 метров, стрельба, плавание, бег на 1000 метров).

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Бега года

В День России в деревне Мошкасы Синьяльского сельского поселения в День России прошли бега лошадей рысистых пород. Уже не первый год они проводятся на территории конефермы, расположенной на базе СХПК им. И.Г. Кадыкова. Организатором соревнований стал конно-спортивный клуб «Отклик». Гости праздничного мероприятия смогли не только посмотреть на состязающихся наездников, но и увидеть зрелищные показательные выступления спортсменов различных видов единоборств, услышать народные песни в исполнении ансамбля «Шущам» (руководитель Диана Сусарина), а для детей было организовано театрализованное представление и развернут батут. Бега посетили глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев и глава Синьяльского сельского поселения Андрей Михайлов. В числе основных фаворитов соревнований выступили наездники из Батыревского района. Один из самых опытных участников Алексей Краснов (руководит конным спортом в Батыревском районе более сорока лет) с самого начала рассчитывал на победу, ведь не зря он дал своему коню созвучную кличку Победитель. Хозяева соревнований также рассчитывали на успех. Всего на бега прибыло 24 головы трехлеток и 17 голов старшего возраста из разных районов республики, в том числе и с Чувашского Конного Завода им. В.И.Чапаева. В шести отборочных заездах было отобрано пять резвейших лошадей рысистых пород, которые попали в финальный заезд, для второй по резвости пятерки прошел утешительный заезд. Самым резвым (резвость 2.05,1) в финале стал Победитель, которым управлял Алексей Краснов. Заметим, что в прошлом году финалистом стала Зулия Галимзянова из с. Шыгырдан. В утешительном забеге первым стал Панчер под управлением Леонида Кошкина с резвостью 2.07,3. Первое место в забеге среди лошадей трех лет орловской породы заняла Никольская Марина из клуба «Отклик». Среди лошадей трех лет призовых пород главного приза удостоен Краснов Валерий.

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3.01.2020

www.tavanen.ru