С 25 июня по всей России стартовала неделя голосования по поправкам в Конституцию. Формат голосования для России в новинку – сделать свой выбор можно с 25 июня по 1 июля включительно. Это сделано для обеспечения безопасности голосующих, чтобы не собирать сразу много людей на участках, а также защищенности и прозрачности голосования.

Чтобы проголосовать, необходимо посетить участок в любой из удобных дней. Итоги голосования станут определяющими для будущего страны.

26 июня Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Альбина Егорова приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Альбина Егоровна проголосовала на участке, расположенном в ее избирательном округе – в с. Абашево Чебоксарского района.

Альбина Егорова обозначила важность поправок, большое количество которых касается укрепления социальной сферы, поддержки института семьи, традиционных семейных ценностей. Поправки в Основной закон направлены и на обеспечение защиты прав трудящихся: гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума. Изменения в основной документ также призваны усилить суверенитет и независимость нашей страны.

«Предложенные поправки подтверждают социальную ориентированность нашего государства, гарантируют индексацию пенсий, социальных выплат и льгот, получение доступной и качественной медицинской помощи».

Руководитель парламента подчеркнула, что предложенные изменения в Конституцию своевременны и направлены на создание стабильного общества, улучшение жизни россиян.

Спикер Госсовета ознакомилась с организацией процесса голосования, отметив, что на участок пускают ограниченное количество людей, чтобы у всех получилось соблюсти социальную дистанцию, проводят термометрию. Все члены комиссии и наблюдатели носят защитные костюмы, голосующие – защитные маски. Каждому голосующему выдают отдельную ручку, руки обрабатывают дезинфектором и предлагают перчатки. Обязательное требование – наличие отдельного входа и выхода из помещения для голосования, чтобы минимизировать контакты между людьми, также соблюдено, помещения постоянно проветриваются и регулярно дезинфицируются.

«Могу сказать, что все меры безопасности соблюдаются, все сделано для того, чтобы люди пришли и выразили свою гражданскую позицию, не подвергаясь опасности заразиться коронавирусом», – отметила парламентарий.

Депутаты парламента республики также активно участвуют в голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации в своих избирательных округах.