Специалисты «Чувашкино» продолжают реализацию проекта «Здесь каждый — часть Великой Победы», который включает в себя сканирование документов и запись устных воспоминаний тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов для включения в мультимедийное издание.

В феврале они записали воспоминаний тружеников тыла, проживающих в Чебоксарском районе Чувашской Республики. Специалисты «Чувашкино» взяли интервью и оцифровали фотодокументы у Якимовой Веры Васильевны (д. Мамги), Смирновой Елены Петровны (д. Шайгильдино), Андреевой Ефимии Кузьминичны (д. Хорамакасы), Бондаревой Марии Андреевны (д. Мадикасы), Павловой Юлии Сергеевны (д. Мадикасы), Чуркиной Лидии Петровны (д. Мадикасы) и Бычковой Анны Александровны (д. Хачики). Они рассказали о нелегкой жизни во время войны.

Фотоматериалы и видеозаписи воспоминаний тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов после научного описания пополнят Архивный фонд Чувашской Республики.

2.03.2020

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