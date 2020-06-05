Специалисты Дирекции по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий выехали на улицу Ушакова в Чебоксарах после сообщения местных жителей о медведе вблизи жилых домов.

Как рассказал заместитель министра природных ресурсов Чувашии Николай Косулин, специалисты обнаружили следы жизнедеятельности медведя. Они опросили очевидцев, проследили его путь. На следующий день его следы обнаружили возле Лапсар. По словам Косулина, и в прошлые годы медведь уходил в лес вблизи села с. Икково Чебоксарского района, а также в сторону Мариинского Посада. Затем возможна его миграция в Марий Эл. «Сейчас весна — для медведей это время переселения, взрослые особи их отгоняют, поэтому они ищут новые места обитания», — пояснил Николай Николаевич.

Судя по следам, возраст медведя, побывавшего на улице Ушакова, составляет 2-3 года.

На территории Чувашии обитают 20 медведей.

5.06.2020

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