Специалисты «Чувашкино» продолжают реализацию проекта «Здесь каждый — часть Великой Победы», который включает в себя сканирование документов и запись устных воспоминаний тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В рамках проекта архивисты «Чувашкино» посетили тружеников тыла, проживающих в Вурман-Сюктерском сельском поселении Чебоксарского района Чувашской Республики. В течение дня они побывали дома у девяти тружеников тыла в четырех деревнях, записали видеоинтервью воспоминаний и оцифровали наградные документы и фотографии из семейного альбома ветеранов – Марии Андреевны Эльмен (д. Малый Сундырь), Василия Владимировича Эльман (д. Малый Сундырь), Владимира Кирилловича Вернова (д Малый Сундырь), Анны Прокопьевны Погодейкиной (д. Малый Сундырь), Варвары Гавриловны Калининой (д. Варпоси), Елены Алексеевы Крымской (д. Варпоси), Софии Александровны Мадиковой (д. Онгапось), Георгия Сергеевича Каршева (д. Онгапось), Лидии Васильевны Ермановой (д. Вурманкасы). Облегчили работу архивистам староста д. Малый Сундырь Владислав Дмитриевич Эльмен и депутат Вурман-Сюктерского сельского поселения Вячеслав Георгиевич Спиридонов, которые сопровождали архивистов к каждому из ветеранов – участников проекта.

Фотоматериалы и видеозаписи воспоминаний тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов после научного описания пополнят Архивный фонд Чувашской Республики.

27.12.2019

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