На территории Чебоксарского района продолжаются мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает администрация муниципалитета, специализированная служба дезинфекции ООО «Санмастер» в минувшие выходные провела профилактическую дезинфекцию остановочных павильонов, тротуаров и игровых элементов на детских площадках п. Кугеси, п. Н. Атлашево и с. Ишлеи.

Также были обработаны помещения отдела ЗАГС администрации Чебоксарского района.

17.06.2020

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