19 февраля 2020 года в 2.55 на пульт оперативного дежурного Чувашской республиканской поисково-спасательной службы ГКЧС Чувашии поступило сообщение о том, что по реке Волга в районе между Новоилларионовским пляжем и п. Сосновка мужчина идет по льду. По сигналу были подняты спасатели, МВД, скорая помощь. Выдвинувшись, в предполагаемый район перехода мужчины, спасатели на снегоходе провели поиск ночного экстремала. Они его обнаружили и на берегу передали сотрудникам полиции и скорой медицинской помощи. С мужчиной проведена беседа о необходимости соблюдения правил безопасности, состояние его здоровья вне опасности.

20.02.2020

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