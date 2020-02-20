Спасатели эвакуировали со льда р. Волга мужчину

20 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

19 февраля 2020 года в 2.55 на пульт оперативного дежурного Чувашской республиканской поисково-спасательной службы   ГКЧС Чувашии поступило сообщение о том, что по реке Волга в районе между Новоилларионовским пляжем и п. Сосновка мужчина идет по льду. По сигналу были подняты спасатели, МВД, скорая помощь. Выдвинувшись, в предполагаемый район перехода мужчины, спасатели на снегоходе провели поиск ночного экстремала. Они его обнаружили и на берегу  передали сотрудникам полиции и скорой медицинской помощи. С мужчиной проведена беседа о необходимости соблюдения правил безопасности, состояние его здоровья вне опасности.

20.02.2020

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