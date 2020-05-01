Водолазы и спасатели продолжают поиск рыбака в реке Сура. Об этом сообщает Чувашская республиканская поисково-спасательная служба ГКЧС Чувашии.
17 марта во время рыбалки на реке Сура, на границе Порецкого района Чувашской Республики и Сеченовского района Нижегородской области, на лодке перевернулся и утонул рыбак. Спасатели спасательной станции «Шумерлинская» и водолазы Чувашской республиканской поисково-спасательной службы после схода льда, ежедневно проводят розыскные мероприятия в реке Сура. Пока поиск результатов не дал. Работы будут продолжены.
Комментарии: