Вчера мужчина 1977 года рождения из г. Канаш, изрядно приняв на грудь, и впечатленный панорамой водной глади р. Волги с пляжа г. Новочебоксарска, вознамерился переплыть ее. Сообщение от очевидцев поступило на спасательную станцию в 19:27. Спасатели вышли на поиск пловца и обнаружили его только в районе судового хода. Спасатели приняли пловца не катер и передали на берегу жене. Об этом сообщает Чувашская республиканская поисково-спасательная служба.

Добавим, что 8 июля в 14:58 на Новочебоксарскую спасательную станцию поступил сигнал, что на берегу р. Волги в мкр. Иваново пропала девочка 8 лет. Спасатели на катере выдвинулись в район поиска и стали обследовать кромку береговой линии. К счастью все обошлось.

9.07.2020

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