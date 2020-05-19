18 мая в службу спасения ГКЧС Чувашии позвонила женщина, обеспокоенная пропажей своего брата 1984 года рождения, который уехал на рыбалку 16 мая и не вернулся. Последний звонок от него был 17 мая – около полуночи. На звонки не отвечает, где его искать – не знает. По словам сестры, брат, предположительно отправился с друзьями в район Сидельниково, и на каком из островов реки Волга он может находиться – она тоже не знает.

В результате поисков вдоль реки Волга в районе д.Сидельниково потерявшийся был обнаружен на одном из островов живым. Как оказалось, они с друзьями переплыли на лодке реку, бензин у них закончился, телефон разрядился, но это их не сильно и расстроило, так как у них было горячительное. И о том, что о них беспокоятся близкие люди, о том, что по звонку были подняты спасатели и полиция – они не думали.

19.05.2020

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