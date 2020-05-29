28 мая в 17.05 на спасательную станцию «Новочебоксарская» поступил сигнал о пловце на реке Волга. Группа мужчин решила отдохнуть на берегу р. Волги. Один из них, 1980 года рождения, не рассчитав свои силы и пренебрегая элементарными требованиями безопасности на воде, заплыл на большое расстояние от берега. Течение горе-пловца стало уносить еще дальше. Спасатели Роман Лебедев и Павел Петров выдвинулись к месту нахождения пловца и приняли его на борт спасательного катера. Утопающий так вцепился в руку спасателя, что аж ободрал ему кожу. Об этом сообщает Республиканская поисково-спасательная станция ГКЧС Чувашии.

Вода на реках и водоемах республики еще не прогрелась, и если у берега кажется теплой, на глубине в полметра не превышает 5-10 градусов. В прошлом году в эти дни Волга была прогрета до 19 градусов, сегодня температура воды не превышает 12 градусов.

29.05.2020

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