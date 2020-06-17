В целях обеспечения виктимологической защищенности населения от мошенничеств, а также повышения информированности граждан о новых формах мошенничеств, в том числе совершаемых дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сотрудники Чувашского ЛО МВД России на транспорте разместили на информационных стендах вокзалов на станциях Чебоксары, Канаш, Йошкар-Ола, в аэровокзалах городов Чебоксары и Йошкар-Ола памятки о соблюдении мер предосторожности и безопасном использовании банковских карт (счетов), при онлайн-покупках товаров и услуг.
Напоминаем, что если Вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом в полицию по телефонам 02, 102 или в дежурную часть Чувашского ЛО МВД России на транспорте 8(8352)56-36-17.
Также на объектах обслуживания Чувашского ЛО МВД России на транспорте, данная информация доводилась до пассажиров с использованием громкоговорящей связи.
17.06.2020
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