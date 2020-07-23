Завершение весеннего призыва 2020 года в Чебоксарском районе для редакции газеты «Тăван Ен» ознаменовалось приятным событием. За активное деятельное участие средства массовой информации в мероприятиях по призыву граждан на военную службу и вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и населения Чебоксарского района сразу четверо наших коллег удостоились грамот военного комиссариата по Чебоксарскому и Марпосадскому районам. Награду вручил военный комиссар по Чебоксарскому и Мариинско-Посадскому районам Чувашской Республики Александр Кочуров в пятницу, 17 июля. «Я хочу подтвердить, что очень сильное слово – печатное СМИ, конечно же, ваше Интернет-СМИ тоже. Хочу поблагодарить вас за ту работу по патриотическому воспитанию молодого поколения, которую вы совместно с нами проделываете», – обратился Александр Алексеевич к коллективу редакции. Грамоты вручены шеф-редактору Елене Губановой, корреспондентам Юлии Ивановой, Ирине Капитоновой, Ивану Дерюжину.

По данным военного комиссара, план отправки призывников на военную службу в этом году выполнен на 100 процентов. Он высказал слова благодарности также в адрес родителей призывников за воспитание достойных защитников Отечества, администрации района и органов местного самоуправления, врачей, сотрудников правоохранительных органов за качественное и эффективное взаимодействие в период проведения призыва.

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