Сотрудниками прокуратуры Чувашской Республики совместно с представителями Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе в приемной Президента Российской Федерации в Чувашской Республике 27 мая 2020 года с 10 часо до 11 час. 30 мин. по телефону 39-36-81 будут оказаны консультации по вопросам соблюдения прав детей.

По вопросам, требующим прокурорского вмешательства, будут организованы соответствующие проверки и при наличии оснований приняты меры реагирования.

25.05.2020

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