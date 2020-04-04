На территории республики созданы и организована работа 36 мобильных групп, состоящих из сотрудников полиции, Роспотребнадзора, медицинских работников и представителей администраций. По состоянию на 3 апреля 2020 года полицейскими проверено порядка 3800 жителей республики, прибывших из зарубежных стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. На сегодняшний день на учете находятся 923 человека, обязанные соблюдать 14-дневный срок самоизоляции, более половины из них – жители города Чебоксары. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

В мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции задействовано более 140 сотрудников органов внутренних дел и 30 сотрудников Росгвардии.

4.04.2020

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