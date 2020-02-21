Заместитель командира отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Василий Федоров и командир отдельного взвода ППС ОМВД РФ по Чебоксарскому району Александр Степанов поздравили с праздником участника войны, жителя п. Кугеси 93-летнего Константинова Алексея Константиновича, вручив ему букет цветов.

Они рассказали ветерану о служебных буднях, новшествах в законодательстве, а также выслушали его рассказы о фронте.

Алексей Константинович на улице уже практически не бывает, прошлым летом два раза за газетой только выходил, поэтому он всегда рад гостям.

Справочно Алексей Константинов родился 1 августа 1926 года в д. Собакасы Ишлейского района Чувашской АССР в семье крестьянина. В 1933 году Алексей Константинович поступил учиться в Кшаушскую семилетнюю школу и окончил ее в 1940 году. После окончания школы ему пришлось пойти работать в колхоз, т.к. у родителей не было средств для дальнейшего обучения сына. В августе 1944 года Алексея Константиновича призвали в Красную Армию. После краткосрочной учебы по военному делу в Пензенской области молодых бойцов отправили на фронт в Венгрию на озеро Балатон. Алексей Константинович участвовал в боях за освобождение Венгрии, затем воевал в Румынии, Югославии, Австрии и Болгарии. Во время сражений в Венгрии в 1945 году был ранен, проходил лечение в госпитале г. Суботица в Югославии. Там он лечился около полутора месяцев и был выписан 8 марта 1945 года. Алексей Константинович был направлен на фронт в Австрию, воевал на IV Украинском фронте автоматчиком. Именно в Австрии он и узнал об окончании войны. Домой, в Советский Союз, Алексей Константинович возвращался пешком целых три месяца. Лишь в 1950 году Алексей Константинович вернулся в свою родную деревню и начал работать в колхозе. Затем были 29 лет службы в органах МВД. За участие в военных действиях и за службу в Вооруженных Силах СССР с 1944 года по 1950 гг., за работу в органах МВД ЧР Алексей Константинович награжден и правительственными наградами, медалями: -«За отвагу» -«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45гг.» -«Двадцать лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.» -«Тридцать лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.» -«Сорок лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.» -«XXX лет Советской Армии и Флота» -50 лет Вооруженных Сил СССР» -«50 лет Советской милиции» -«60 лет Победы в ВОВ 1941-45гг.» -«60 лет Вооруженных Сил СССР» -«70 лет Вооруженных Сил СССР» -«50 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.» -«За безупречную службу в МВД СССР I степени» -« За безупречную службу в МВД СССР II степени» -«200 лет МВД России» -Медалью Жукова -«90 лет чувашской милиции» -«Ветеран труда» -нагрудным знаком «Отличник милиции» -знаком «25 лет Победы в ВОВ» -знаком «Фронтовик 1941-1945» В 2015 году награжден юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

21.02.2020

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