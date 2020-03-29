Сегодня утром сотрудники администрации Чебоксар и районов, полиции и Роспотребнадзора наведались в 300 предприятий из 360, которые отказались уходить на карантин. Вопреки указу врио главы Чувашии продолжали работать кафе «Хуняма», «Люди как люди», а также «ТрансТехСервис». После того, как к ним пришли с проверкой, они прекратили свою работу. Об этом сообщил в Инстаграме глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков.
Напомним, что по указу врио главы Чувашии с 28 марта по 5 апреля должны были закрыться все кафе, рестораны, крупные торговые центры и предприятия. Но не все эти объекты выполнили это предписание.
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городские кафе, бары, рестораны, крупные торговые центры. Это Поручение председателя Правительства РФ и Указ врио главы Чувашии @oanikolaev1969. ⠀ Администрация города держит ситуацию на контроле. Сегодня обследовали 300 объектов из 360. В рейд выезжали мой заместитель по экономическому развитию, главы районов города, представители полиции и Роспотребнадзора. ⠀ Не все предприятия прекратили работу самостоятельно. Кто-то пытался даже мухлевать и сдался лишь после визита людей в форме. Закрыли все. ⠀ Мониторинг продолжим. #сводкакоронавирус21 #ЧебоксарыПоДомам #администрациячебоксар
29.03.2020
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