городские кафе, бары, рестораны, крупные торговые центры. Это Поручение председателя Правительства РФ и Указ врио главы Чувашии @oanikolaev1969. ⠀ Администрация города держит ситуацию на контроле. Сегодня обследовали 300 объектов из 360. В рейд выезжали мой заместитель по экономическому развитию, главы районов города, представители полиции и Роспотребнадзора. ⠀ Не все предприятия прекратили работу самостоятельно. Кто-то пытался даже мухлевать и сдался лишь после визита людей в форме. Закрыли все. ⠀ Мониторинг продолжим. #сводкакоронавирус21 #ЧебоксарыПоДомам #администрациячебоксар