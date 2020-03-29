Сегодня утром сотрудники администрации Чебоксар и районов, полиции и Роспотребнадзора наведались в 300 предприятий из 360, которые отказались уходить на карантин. Вопреки указу врио главы Чувашии продолжали работать кафе «Хуняма», «Люди как люди», а также «ТрансТехСервис». После того, как к ним пришли с проверкой, они прекратили свою работу. Об этом сообщил в Инстаграме глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков.

Напомним, что по указу врио главы Чувашии с 28 марта по 5 апреля должны были закрыться все кафе, рестораны, крупные торговые центры и предприятия. Но не все эти объекты выполнили это предписание.

29.03.2020

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