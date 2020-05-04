Работники Культурного центра и вокальный ансамбль «Талисман» МВД по Чувашии исполнили свою версию популярной песни Сергея Трофимова «Весна», изменив текст фразами на тему коронавируса.
В клипе Елены Исаевой звучат узнаваемые голоса Дмитрия Двоеглазова, Андрея Николаева, Надежды Санталовой, Марины Андреевой, Александра Федорова, Лидии Пугановой, Арины Николаевой, Анны Степановой и Алены Николаевой. В качестве оператора выступил сотрудник отдела информации и общественных связей МВД по Чувашии Егор Алексеев.
4.05.2020
www.tavanen.ru
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