Сотрудники МВД по Чувашии записали клип о коронавирусе

4 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

Работники Культурного центра и вокальный ансамбль «Талисман» МВД  по Чувашии  исполнили свою версию популярной песни Сергея Трофимова «Весна», изменив текст фразами на тему коронавируса.

В клипе Елены Исаевой звучат узнаваемые голоса Дмитрия Двоеглазова, Андрея Николаева, Надежды Санталовой, Марины Андреевой, Александра  Федорова, Лидии Пугановой,  Арины Николаевой, Анны Степановой и Алены Николаевой. В качестве оператора выступил сотрудник отдела информации и общественных связей МВД по Чувашии Егор Алексеев.

4.05.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости