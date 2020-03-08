Сотрудники ГИБДД в Чебоксарах поздравили женщин-водителей

8 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

 

Сегодня на Площади Республики в столице Чувашии  сотрудники ГИБДД региона поздравили женщин-водителей, вручиы им цветы. Ученики столичной школы номер 12 подарили им экосумки. 

 

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Сотрудники Госавтоинспекции сегодня, 8 марта, дарили женщинам цветы и улыбки. Жительницы Чебоксар: водители, пассажиры и пешеходы — все, кого встречали полицейские на дорогах, без подарков не оставались. Так, на пл. Республики акция прошла совместно с общественным советом УМВД по г.Чебоксары. Поддержали полицейских ученики СОШ 12 @mbou_sosh12cheb — подарили горожанкам ЭКОсумки, изготовленные своими руками. #гибдд #8марта #цветыотгаи #акциягибдд

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8.03.2020

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