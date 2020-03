View this post on Instagram

Сотрудники Госавтоинспекции сегодня, 8 марта, дарили женщинам цветы и улыбки. Жительницы Чебоксар: водители, пассажиры и пешеходы — все, кого встречали полицейские на дорогах, без подарков не оставались. Так, на пл. Республики акция прошла совместно с общественным советом УМВД по г.Чебоксары. Поддержали полицейских ученики СОШ 12 @mbou_sosh12cheb — подарили горожанкам ЭКОсумки, изготовленные своими руками. #гибдд #8марта #цветыотгаи #акциягибдд