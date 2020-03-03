4 марта 2020 года члены комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведет личный прием жителей Чувашской Республики. В настоящее время в органах прокуратуры республики имеется возможность приема граждан в режиме видеоконференцсвязи.

Для записи на прием необходимо обратиться в прокуратуру района (города) по месту жительства или к ответственному работнику прокуратуры республики по телефону: (8352) 39-20-43 с заявлением об организации приема в режиме видеоконференцсвязи.

В последующем, заявителю сообщат о времени приема, в которое он должен подойди в здание прокуратуры по своему месту жительства для его приема членами комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по системе видеоконференцсвязи.

Полагаем, что прием граждан в подобном формате будет способствовать обеспечению конституционных прав граждан и позволит гражданам сберечь время и средства при обращении в комиссию Генеральной прокуратуры Российской Федерации за защитой нарушенного права.

Контактные телефоны и адреса всех районных, межрайонных и городских прокуратур находятся на официальном сайте прокуратуры Чувашской Республики в разделе «Структура».

3.03.2020

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