Сегодня в администрации Чебоксарского района состоялось заседание Общественного совета муниципалитета.

Заместитель главы администрации района Алексей Иванов доложил о реализации мероприятий по обеспечению функционирования ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и дорожного хозяйства.

Также члены Общественного совета рассмотрели меры по реализации Стратегии социально-экономического развития до 2035 года, план работы на 2020 год.

Заседание Общественного совета Чебоксарского района#таванен

23.12.2019

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