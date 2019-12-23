Состоялось заседание Общественного совета Чебоксарского района

Декабрь 23, 2019 - Новости - нет комментариев

Сегодня в администрации Чебоксарского района состоялось заседание Общественного совета муниципалитета. 

Заместитель главы администрации района Алексей Иванов доложил о реализации мероприятий по обеспечению функционирования ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и дорожного хозяйства. 

Также члены Общественного совета рассмотрели меры по реализации Стратегии социально-экономического развития до 2035 года, план работы на 2020 год. 

Заседание Общественного совета Чебоксарского района#таванен


 

23.12.2019

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