В День чувашского языка, 25 апреля 2020 года, в 11.00 состоится круглый стол «Язык как средство и фактор сохранения национальной культуры» в режиме видеоконференцсвязи.

В круглом столе примут участие врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев, члены Кабинета Министров, общественные деятели, ученые, занимающиеся изучением чувашского языка, деятели культуры и искусств.

По видеоконференцсвязи к круглому столу будут подключены несколько площадок, в числе которых Национальная библиотека Чувашской Республики, Чувашский национальный музей, Чувашский государственный гуманитарный институт. Слушателями круглого стола станут наши земляки с родины Ивана Яковлева в деревне Кошки-Новотимбаево Тетюшского района Республики Татарстан и родины Константина Иванова в селе Слакбаш Белебеевского района Республики Башкортостан.

Для участия в круглом столе приглашаются учителя чувашского языка и литературы, эксперты в области изучения чувашского языка, литературоведы, краеведы, преподаватели высшей и средней школы, а также все те, кто интересуется родным языком и литературой. Круглый стол будет транслироваться в прямом эфире в группе врио Главы Чувашии Олега Николаева в социальной сети ВКонтакте.

День чувашского языка отмечается ежегодно 25 апреля в день рождения выдающегося деятеля культуры и просвещения чувашского народа, создателя современной чувашской письменности Ивана Яковлевича Яковлева. Учрежден постановлением Президиума Верховного Совета Чувашской Республики от 9 апреля 1992 г. Праздник широко отмечается как в Чувашии, так и в других местах компактного проживания чувашей.

25.04.2020

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