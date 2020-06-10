Сегодня, 10 июня, на заседании Кабинета Министров Чувашии приняли постановление о наделении Минздрава новой функцией – составление протоколов об административных правонарушениях в сфере деятельности министерства.

Представители Министерства здравоохранения республики теперь смогут составлять протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Выдавать документ будут нарушителям режима самоизоляции, которые обязаны находиться дома, так как контактировали с инфицированным COVID-19 или сами болеют коронавирусом в легкой форме.

Так, к примеру, в Красночетайском районе с 1 по 8 июня система геолокации отследила 29 нарушений предписанного режима самоизоляции. Совершили их 19 человек, способных заразить окружающих людей коронавирусом. Такие действия как раз и подпадают под статью 20.6.1 КоАП РФ.

10.06.2020

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