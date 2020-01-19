Соревнования по охотничьему биатлону состоялись в Батыревском районе

19 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

18 января на территории Тойсинского сельского поселения Батыревского района проведен охотничий биатлон, посвященный 75-й годовщине  Победы в Великой Отечественной войне. Открыли соревнования   заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Николай Косулин, глава администрации Батыревского района Рудольф Селиванов и глава Тойсинского сельского поселения Константин  Углев. Об этом сообщает Минприроды Чувашии. 

В охотничьем биатлоне приняли участие 6 команд, представляющих разные районы Чувашской Республики.

Победителем признана команда из Яльчикского района, второе место заняла команда из Комсомольского района, третье – команда из Моргаушского района.

19.01.2020

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