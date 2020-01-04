Приговор года

Виновник аварии, в которой погибли 12 человек на трассе М7 в Чебоксарском районе, в апреле получил 5,5 лет колонии. Он лишен водительских прав на 2,5 года, также ему предстоит выплатить материальную компенсацию.

Крупная авария произошла на 647 км трассы М7 на участке между поселком Лапсары и деревней Большие Карачуры (Чебоксарский район Чувашии). Водитель самосвала выехал на встречную полосу и протаранил пассажирский микроавтобус, следующий из Канаша в Москву. В результате аварии погибли 11 человек, еще один человек скончался в больнице.

Ссылка по теме:

Отставка и возвращение года

В апреле пост главного врача Чебоксарской районной больницы после критики, в том числе и от Главы Чувашии Михаила Игнатьева, покинула Елена Петрова. Главным врачом больницы вновь был назначен Михаил Алексеев, уже занимавший этот пост до Владимира Дубова.

Ссылки по теме:

Иск года

Администрация Чебоксарского района обратилась в суд с иском о взыскании суммы ущерба, указав в обоснование, что приговором Чебоксарского районного суда бывший глава Лапсарского сельского поселения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ, согласно которому подтверждается размер причиненного вреда на общую сумму 589 760 руб.. Об этом сообщает пресс-служба Чебоксарского районного суда. Судом установлено, что вступившим в законную силу приговором Чебоксарского районного суда Чувашской Республики, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. К назначенному наказанию в виде лишения свободы применены нормы ст. 73 УК РФ, и оно считается условным с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев. В связи с амнистией к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов он освобожден от назначенного наказания и с него снята судимость. В результате противоправных действий бывшего главыпричинен ущерб администрации Чебоксарского района Чувашской Республики на общую сумму 589 760 рублей. В ходе судебного разбирательства подсудимый с предъявленным ему обвинением в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ полностью согласился, дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Суд удовлетворил иск администрации Чебоксарского района Чувашской Республики о взыскании суммы ущерба.

Ссылка по теме:

Имянаречение года

В феврале в отделе ЗАГС администрации Чебоксарского района (Чувашия) молодые мама и папа получили свидетельство о рождении своего первого ребенка. Они решили дать ей редкое имя Адель. Согласно оцифрованным базам данных отдела, такое имя не встречается ни разу, как минимум с 1954 года. При этом сотрудники отдела ЗАГС уточняют, что ранее девочек называли Аделия, но Адель на их памяти не было. Мама девочки родом из Красноармейского района, папа — из Лапсарского сельского поселения Чебоксарского района.

Ссылка по теме:

Экологическая акция года

В апреле вблизи старого кладбища в с.Хыркасы, где, по словам местных старожилов, захоронены репрессированные, прошла массовая посадка сеянцев ели. С инициативой о высадке живой изгороди выступили сотрудники администрации Вурман-Сюктерского сельского поселения и МУП ЖКХ «Вурман-Сюктерское». По их словам, неогороженное старое кладбище видит много проезжающих мимо в санатории гостей, поэтому было решено его облагородить. Всего было закуплено 1100 сеянцев ели, сосны. Из них 500 сегодня помогли высадить работники культуры, местные школьники, неравнодушные граждане.

Ссылка по теме:

Утрата года

20 мая скончался автор гимна Чебоксарского района Владимир Федоров. До своего 69-ого дня рождения он не дожил 4 дня. «В каждом есть талант от Бога, просто нужно прислушиваться к учителям, получать знания, общаться с интересными людьми. И тогда опыт и мастерство дадут плоды — появятся последователи», — так говорил о своем жизненном пути композитор. Владимир Гурьевич — автор гимна Чебоксарского района, преподаватель музыки, баянист, композитор, член ассоциации композиторов Чувашской Республики, заслуженный деятель музыкального общества Чувашской Республики, заслуженный работник культуры Чувашской Республики. Владимир Федоров — родился 24 мая 1950 года в с. Советское Ядринского района. Он окончил Кугесьскую среднюю школу (1967), детскую музыкальную школу, ЧГПИ. Работал преподавателем Городищенского музыкально-педагогического училища Пензенской области (1971). С 1973 года — преподаватель Кугесьской детской музыкальной школы, которая в 2001 году преобразована в Кугесьскую детскую школу искусств. С 1973 по 1985 годы работал руководителем коллектива художественной самодеятельности фабрики «Паха тере». С 1985 года — руководитель хора ветеранов войны и труда районного Дома культуры, который при его руководстве получил звание «Народный». Он оказал помощь в развитии художественного творчества коллективу «Медичка» Центральной районной больницы. Эти коллективы успешно выступали на всероссийских и республиканских конкурсах. Его задушевные, мелодичные песни вошли в репертуар народных хоров и популярных исполнителей чувашской эстрады, квартета Чувашской государственной академической капеллы. В 2001 году Владимир Федоров выпустил три авторских сборника. Он является автором гимна Чебоксарского района «Тăван ен юрри» (1997 год), автором гимна газеты «Таван Ен» «Яланах чечеклен, Тăван Ен». Также известен, как автор лирических, глубоких по смыслу стихов, которые вошли в сборник «В кругу друзей» (2002 год). Федоров — человек разносторонних интересов: в 1989 году выполнил норму кандидата мастера спорта по русским шашкам.

Ссылка по теме:

Шок года

В апреле Чебоксарским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 61-летней жительницы Чебоксарского района, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности.

В судебном заседании установлено, что подсудимая во второй половине одного из декабрьских дней 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя в квартире, не убедившись в том, что в стакане отсутствует алкогольная продукция, смешала остатки алкогольной продукции с водой, а затем из указанной жидкости приготовила детскую смесь, которую скормила трехмесячному ребенку. После чего легла спать на двухместный раскладной диван, положив на спальное место рядом с собой свою внучку. Женщина по неосторожности закрыла частями своего тела верхние дыхательные пути малолетнего ребенка, перекрыв доступ воздуха в органы дыхания, что привело к смерти последнего в результате механической асфиксии от закрытия отверстий носа и рта мягким предметом. В связи с согласием с предъявленным обвинением уголовное дело было рассмотрено с применением особого порядка принятия судебного решения. Приговором суда женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Ей назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Ссылка по теме:

Стройка года

В июле этого года начато строительство здания детского сада в д. Большие Катраси на 110 мест. Подрядчик — ООО «Трест-11».

Его строительство планируют завершить в начале 2020 года.

Ссылки по теме:

Обман года

В Чебоксарском районном отделе судебных приставов в отношении 28-летней женщины, зарегистрированной в Атлашевском сельском поселении, только за последние 4 года было возбуждено 12 исполнительных производств на сумму 372 тысячи рублей, в том числе по взысканию налоговых платежей, а также задолженности по коммунальным платежам и кредитам. По месту регистрации женщина не проживала, на телефонные звонки судебных приставов не отвечала, в результате чего в 2017 году заведено разыскное дело по розыску должника и его имущества.

В июле 2019 года женщина найдена в новоюжном районе г. Чебоксары, где за это время успела приобрести квартиру. Женщина в течение трех лет умышленно скрывалась от судебных приставов, неоднократно меняла фактическое место жительства в разных районах и городах республики. Также в ходе опроса гражданка. пояснила, что для того, чтобы ее не нашли, она изменила фамилию и отчество, получив новые документы. Однако женщина не учла, что судебные приставы имеют право запрашивать информацию во всех государственных регистрирующих органах. В настоящее время по исполнительным производствам в отношении должницы проводятся все меры принудительного исполнения, предусмотренные федеральным законодательством.

Ссылка по теме:

Сделка года

С 8 августа чувашский агрохолдинг «Юрма», чьи основные производственные площадки расположены в Чебоксарском районе, возглавляет новый генеральный директор — Сергей Викторович Разаев. Ранее он руководил ООО «Волгоградский бройлер». В настоящее время в «Юрме» идет процесс реорганизации бизнеса и формирования новой структуры управления.

Ссылки по теме:

Открытие года

В сентябре в д. Крикакасы в Саду покорителям космоса состоялась посадка 100 саженце в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» и 100-летия Чувашской автономии. В церемонии принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Общая площадь сада – 1,4 гектара. В саду установлены восьмиметровые стелы к 90-летию дважды героя Советского Союза Андрияна Николаева, 85-летию первого космонавта планеты Земля, Героя Советского Союза Юрия Гагарина, нашим землякам космонавтам Герою Российской Федерации Николаю Бударину и Герою Советского Союза Мусе Манарову. 5 сентября рядом с ними был открыт памятник первому отряду космонавтов, сделанный из гранита весом почти 120 тонн.

В церемонии открытия Сада приняли участие летчик-космонавт РФ Андрей Борисенко и летчик-космонавт Олег Артемьев, которые посадили здесь именные деревья.

Ссылки по теме:

Преображение года

В сентябре в деревне Новые Тренькасы состоялось торжественное открытие благоустроенной по программе «Формирование комфортной городской среды» общественной территории, главным украшением которой стал сквер Победы в честь участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. После церемонии открытия была проведена посадка деревьев с участием старейшин деревни и детей. Как пояснили в администрации Шинерпосинского сельского поселения, по программе «Формирование комфортной городской среды» в деревне Новые Тренькасы была благоустроена общественная территорию площадью 3,5 тыс.кв.м. На ней находятся памятник участникам ВОВ, который огородили, добавили новую информацию об участниках ВОВ, уложили плитку вокруг памятника. Рядом со сквером участникам ВОВ установили большую сцену для проведения мероприятий, территорию возле нее тоже выложили плиткой. Кроме того, за сквером обустроены детская площадка с различными игровыми элементами и спортивными тренажерами. Аукцион на проведение данных работ выиграло ООО «Стройдоркомплекс», предложившее 4824262 рубля вместо начальной цены контракта 5545138.

Ссылка по теме:

Открытие года

4 сентября митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава в реконструированном Храме Грузинской иконы Божьей Матери в с. Туруново Чебоксарского района Чувашии.

Основные реставрационные работы начались в храме в 2017 году при помощи благотворителей. В ходе реконструкции над основным зданием храма возвели колокольню, заменила окна, провели ремонт и реставрацию кровли с устройством водосточной системы, уложены теплые полы и проложены коммуникации.

Ссылка по теме:

Благоустройство года

В августе в с. Ишлеи на улице Советская заработал фонтан. Аллея, на которой обустроен фонтан, благоустроена в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», здесь установлены скамейки, уложен тротуар. Общая стоимость работ — 2,7 млн рублей.

В сентябре же в д. Курмыши на благоустроенной по программе инициативного бюджетирования территории по улице Молодежная запустили фонтан. Планируется, что в дальнейшем здесь обустроят парковую зону: установят скамейки, детские игровые комплексы, разбиты цветочные клумбы.

Ссылки по теме:

Представление года

В августе в в д. Верхний Магазь дан старт районному конкурсу «70 и 7 целебных трав», инициированному женсоветами муниципалитета. По условиям конкурса по всем поселениям района распределены травы, у Атлашевского — одуванчик. Для конкурса члены женсовета Атлашевского сельского поселения, который возглавляет мастерица Любовь Петрушкина, сочинили песню, сшили костюмы, летом собирали и сушили лекарственные растения.

Коллектив «Сарнар» удивил всех, выступив в костюмах, на которых изображены одуванчики.

Ссылка по теме:

Дилемма года

В конце октября глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев обсудил с народными избранниками выбор места для строительства плосткосткого спортивного сооружения. На его возведение муниципалитету выделяют 32 миллиона рублей при условии софинансирования. По рекомендации Минспорта Чувашии был проведён опрос населения на сайте администрации района по выбору места строительства — в селе Ишлеи или посёлке Кугеси. В нем приняли участие около 4 тысяч человек. В процентном отношении голоса жителей района разделились практически поровну, с небольшим перевесом в 86 голосов в пользу села Ишлеи.

Глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев сообщил, что Федерация футбола и Минспорта Чувашии обратились с просьбой к муниципалитету строить футбольное поле в с. Ишлеи. Кроме того, Владимир Павлович обратился с предложением в Министерство выделить средства на строительство ещё одного футбольного поля в районе. Но оно не было поддержано. Глава администрации высказал мнение, что при голосовании имели место накрутки. Прокурор Чебоксарского района Зелфинас Карама спросил, чем мотивирует Минспорта Чувашии необходимость строительства поля в с. Ишлеи. Министерство настаивает на том, что в селе нет спортивных объектов. Прокурор отметил, что тоже самое можно сказать про Тренькасы, Абашево. Владимир Димитриев подчеркнул, что необходимо обеспечить заполняемость планируемого к строительству спорткомплекса в с. Ишлеи. Он отметил, что на футбольном поле должны заниматься школьники. Уже начато проектирование футбольного поля. Заместитель главы администрации Чебоксарского района Алексей Иванов сообщил, что уже определено техзадание: будет разрабатываться футбольное поле 100*60 метров. Эти размеры позволят принимать даже российские соревнования. Трибуны из лёгких металлических конструкций будут рассчитаны на 100 мест. Также обустроят административное здание, две раздевалки с душевыми и туалетами на 15 мест, тренерская, методический кабинет, комната отдыха, санузлы. Помещения будут отапливаться электричеством. По периметру при условии дополнительного финансирования будет построена беговая дорожка. Уже проведены геологические изыскания в п. Кугеси возле школы номер 1. Депутат Сергей Матвеев спросил, как будет нивелироваться нахождение стадиона рядом с шумной трассы М7. При необходимости установят шумозащитные экраны. Проект взят из реестра типовых, сказал Иванов.

В итоге глава района Николай Хорасев предложил проголосовать тех депутатов, кто за строительство футбольного поле в п. Кугеси. За это высказались 9 депутатов. За строительство поля в с. Ишлеи проголосовали 7 депутатов.

Ссылки по теме:

http://tavanen.ru/голосование-по-выбору-места-для-разм

Удивление года

В конце октября свечение в небе над Новочебоксарское заставило пользователей социальных сетей-жителей города-спутника строить догадки по поводу причины его возникновения. Свечение было видно вечером и в столице Чувашии. Свет виден из д. Кодеркасы Атлашевского сельского поселения, где начал работу тепличный комплекс «Новочебоксарский». Уже функционирует рассадный комплекс. В объект вложено 3,9 из 6,6 млрд планируемых инвестиций. Полный запуск комплекса намечен на октябрь 2020 года. С одного квадратного метра планируется снимать 90 кг томатов и 120 кг огурцов. Всего в год здесь будут выращивать 19 тысяч тонн овощей.

Ссылка по теме:

Дорога года

Осенью а трассе М7 вблизи с. Хыркасы (637-643 км) началось строительство двухуровневой развязки. Участок реконструкции огорожен бетонными плитами, продолжается завоз стройматериалов. Вдоль трассы вырублены березы. Пока никакой информационной таблички, указывающей на сроки проведения работ, подрядчика не имеется. Аукцион на строительство двухуровневой развязки на М-7 в районе Хыркасов выиграло ПАО «Дорисс». Цена контракта составила 2,3 млрд рублей. Все работы должны быть выполнены к 15 ноября 2023 года. После строительства двухуровневой развязки будет запрещен левый поворот при выезде из п. Сюктерка. Также на реконструируемом участке обустроят два надземных пешеходных перехода: один у Хыркасов, второй около Яуш.

Ссылки по теме:

Письмо года

В октябре Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своей инстаграм-странице сообщил, что после посещения учениками Вурман-Сюктерской школы Дома правительства нашел у себя на столе благодарственное благодарственное письмо от них. В этот же пост Михаил Васильевич добавил фото посадки 100 саженцев в д. Крикакасы в Саду покорителям космоса и посещения школьникам его рабочего кабинета.

Текст письма: Хисеплĕ Михаил Васильевич! Пысăк тав Сире, пире валли ҫакăн пек мероприяти ирттернĕшĕн. Вăрăм кун-ҫул, сывлăх, ăнăҫу Сире сунатпăр. Салампа, Вăрман-Ҫĕктерти пĕтĕмĕшле вăтам пĕлӳ паракан шкулта вĕренекенсем: София Ткачева, Кристина Надеждина, Настя Мушлаева, Дамир Хуснетдинов, Стас Емельянов, Паша Тютин тата шкул директорĕн ҫумĕ Ирина Леонидовна Рябинина.

Ссылки по теме:

Отставка года

22 ноября в здании администрации Вурман-Сюктерского сельского поселения (Чебоксарский район Чувашии) состоялось 41-ое заседание депутатов поселения под руководством председателя Вячеслава Спиридонова. В нем приняли участие 8 депутатов поселения и 14 активистов. На заседании было рассмотрено 4 вопроса. Среди них — вопрос о досрочном прекращении полномочий главы поселения Олега Ерманова. По данному вопросу выступили глава района Николай Хорасев, заместитель главы администрации района Валерий Михайлов, глава Вурман-Сюктерского сельского поселения Олег Ерманов, заместитель главы поселения Алексей Савин, директор МУПа Игорь Антонов. Рассмотрев заявление главы поселения, 6 депутатов проголосовали за и два воздержались, таким образом досрочно прекратив полномочия главы поселения Олега Ерманова. После создана конкурсная комиссия, членами которой являются из депутатов поселения Вячеслав Спиридонов и Николай Смирнов, а из активистов Людмила Лазуркина и Светлана Мартьянова

Ссылка по теме:

Спортплощадка года

18 декабря на стадионе «Олимпийский» в п. Кугеси состоялось торжественное открытие площадки для сдачи ГТО. На травмобезопасном резиновом покрытии установили брусья, тренажеры, турники, теннисный стол, рукоходы, шведскую стенку, баскетбольный щит, скамьи, помосты для выполнения отжиманий. Всего 33 тренажера Ее стоимость оценивается примерно в три миллиона рублей.

Ссылка по теме:

4.01.2020

www.tavanen.ru