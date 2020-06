View this post on Instagram

В преддверии Дня медицинского работника скорой помощи Чувашии передали защитные маски и халаты ⠀ Представители Центра защиты прав граждан Чувашии передали Республиканскому центру медицины катастроф и скорой медицинской помощи 19 коробок со средствами индивидуальной защиты из Китайской Народной Республики в рамках международной кампании по борьбе с пандемией коронавируса. ⠀ «В условиях сложной эпидемиологической обстановкой по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией любая помощь не будет лишней. Многие это понимают и стараются внести свой вклад. Мы благодарны за неравнодушие и поддержку», – отметила главный врач “скорой помощи” Ольга Краузе. ⠀ Руководитель Центра защиты прав граждан Сергей Муравьев пожелал медикам здоровья и произнес слова в поддержку сильных духом людей, которые выбрали медицину своим призванием. «Вопросы обеспечения их безопасности в приоритете. Это залог того, что страна быстрее остановит пандемию, и мы все вернемся к нормальной полноценной жизни!», – заключил он. ⠀ #здравоохранение21 #помощьпридетвовремя #скораяпомощьЧувашии #скораяпомощь21 #помочьготовы21