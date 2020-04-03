В центрах занятости Чувашии на период действия ограничений, связанных с коронавирусом, отменены выездные консультации, ярмарки вакансий, мероприятия по профориентации. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

Перерегистрация безработных осуществляется в дистанционном режиме. Заявку на помощь в трудоустройстве можно подать по электронной почте или через портал Госуслуг.

Также получить консультации о порядке назначения социальных выплат по безработице и других услугах в сфере занятости можно по телефону 58-18-50. Чтобы не допустить напряженности, Минтруд России подготовил проект постановления о дополнительных мерах поддержки в сфере занятости населения.

3.04.2020

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