В рамках рабочей поездки 2 июля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев провел рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития Козловского района. Планы развития представил глава администрации Козловского района Андрей Васильев.

С участием местных властей также обсудили мероприятия, вошедшие в Комплексную программу социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы.

Напомним, на прошедшем в День Республики заседании Высшего экономического совета было принято решение в течение месяца еще раз обсудить программу на уровне муниципалитетов для ее последующей доработки.

По словам главы администрации Козловского района, в пятилетнюю программу в основном вошли 93 проекта инфраструктурной направленности на общую сумму свыше 3 млрд рублей, которые планируется реализовать в муниципальном образовании. В том числе проекты по строительству стационарной причальной стенки для приема туристических теплоходов, ремонту водонапорных башен и скважин, ремонту и строительству дорог, реконструкции сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

За счет внебюджетных источников планируется реализовать 8 коммерческих проектов на 500 млн рублей, прогнозируется создание 171 рабочего места.

По мнению руководителя региона, представленная программа развития района содержит недостаточно амбициозные задачи. К примеру, одним из его предложений стало создание в районе кластера по производству оборудования для лазерной и плазменной резки.

«…лично побывав в Козловском районе, четко ощутил, что местные власти ставят себе, я бы так сказал, очень легкие задачи. Нет даже попытки посмотреть в будущее на 2-3 года вперед. На некоторые вещи мне удалось указать и показать новые возможности. Я надеюсь, такой подход позволит самим руководителям достаточно быстро приподняться с той позиции, на которой они находятся, и увидеть больше возможностей. И, конечно, их запланировать и реализовать», – подвел итоги поездки Олег Николаев.